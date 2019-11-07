الامم المتحدة 'قلقة' أزاء احداث العراق

2019/11/07 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد القتلى والجرحى خلال المظاهرات المتواصلة في العراق.

وبحسب بيان للامم المتحدة، فان تقارير "مثيرة للقلق ترد عن استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين" في العراق.وحث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن ممارسة العنف والتحقيق بجدية في جميع اعمال العنف.





وجدد الأمين العام ندائه من اجل اجراء حوار مفيد وهادف بين الحكومة والمتظاهرين.

وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات في وسط وجنوب العراق منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.





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