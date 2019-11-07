إيمان بوقردغة - غدر عربي مضارع

2019/11/07 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة حين جشر الصبح و انكشطت عنهخيالات الظلامتهادت الآلامو تدلّت أغصانهاو قد مضى جَرْش منليل بابلبدماء الشهداءمخضوضلفما شجرك عن الغدر العربي المزمنخلا غدر مضارع أكبربقيت له أرومةفي أرض بابلفتعرف في وجهها الأحزانو قد اشتجرت فيهارماح الغدر قياما كالنحوبفانطلقنا فحمة السحرنبكي جزعا من أن يوافينا خنينأم ثكلىووليد مُي......

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