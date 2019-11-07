"موت مفاجئ" يغيب الممثل المصري هيثم أحمد زكي

2019/11/07 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم المولود عام 1984 هو ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي الذي توفي في 2005 وهالة فؤاد التي توفيت في 1993 عن 35 عاما – صورة ارشيفية

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