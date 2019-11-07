عمليات بغداد تنوِّه لتفجير مسيطر عليه غربي العاصمة

2019/11/07 | 11:28

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بغداد اليوم- بغداد

نوهت قيادة عمليات بغداد، الخميس 07 تشرين الثاني 2019، عن تفجير مسيطر عليه لكدس من المخلفات الحربية...





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