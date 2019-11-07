التدخل الاخطر

2019/11/07 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد حسين المياحي يدور حديث طويل عريض بين مختلف الاطراف المعنية بالاحداث والتطورات الجارية في العراق وکلها تتحدث عن التدخلات وضرورة التصدي له مع إن أکثر طرفين يتحدث الان عن...أكمل القراءة ←

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