الرئاسات الثلاث ورقصة الهنود الـــحُمرْ

2019/11/07 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عراق الأمير المتابع لتصريحات الرئاسات الثلاث حول الأحداث المروعة وحمامات الدَم التي يعيشها العراق والتي بمجملها تصريحات سينية أي تبدء بحرف السين من نوع سنعمل وسنعدل وسنسعى وسنساعد وسنحاسب وسنحقق...أكمل القراءة ←

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