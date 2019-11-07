عمليات بغداد: جسر الشهداء يشهد انسيابية عالية بحركة المرور

2019/11/07 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات بغداد، ان جسر الشهداء وسط العاصمة يشهد انسيابية عالية بحركة المرور بعد إعادة فتحه مساء أمس.

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