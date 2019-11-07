النزاهة توضـح تفاصيل أمري القبض بحـق مديـر صحـة الأنبار ومفتش عام الوزارة السابقين

2019/11/07 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أوضحت الهيأة تفاصيل أمري القبض والتفتيش الصادرين بحق كلٍّ من المفتش العام لوزارة الصِّحَّـة السابق والمدير العامِّ لصحَّة الأنبار.

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