عمليات بغداد تكشف حقيقة الأوضاع في جسر الشهداء وساحة التحرير

2019/11/07 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي ، اليوم الخميس، ان العاصمة بغداد لم تشهد اليوم اي قطوعات تعرقل انسابية حركة تنقل المواطنين.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المحمداوي قوله إن "جسر الشهداء شهد انسيابية عالية لحركة المرور بعد اعادة فتحه مساء امس".

وأضاف أن "هناك تنسيقاً عالياً بين القطعات الامنية والمتظاهرين، والجهد الخدمي تقدمه امانة بغداد لتنظيف ساحة التحرير ومحيطها".

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصاً، بحسب إحصاء لفرانس برس، في وقت تمتنع السلطات منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية.

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