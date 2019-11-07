الحكومة تفاوض المعتصمين بام قصر لاستئناف العمل فيه

2019/11/07 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي عراقي بعودة فتح ميناء أم قصر في البصرة ورفع "الصبّات الإسمنتية" من أمام بوابته الخميس لكن الحركة التجارية لم تستأنف بعد.وقال المصدر إن المفاوضات لا تزال جارية مع المتظاهرين لإنهاء الاعتصام أمام بوابة الميناء.بحسب الحرة.ويعتصم متظاهرون أمام الميناء منذ منذ الأربعاء الماضي، وهو ما تسبب في وقف العمليات به وخسائر قدرتها الحكومة بحوالي ستة مليارات دولار.وكانت الحكومة قد أرسلت تعزيزات عسكرية من قوات الجيش برفقة مدرعات وسيارات هامفي إلى أم قصر مساء الاثنين، فيما أعلنت قيادة عمليات البصرة تنفيذ استطلاعات جوية عند بوابته.ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر، موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة تخللتها اشتباكات وعمليات قمع دامية من قبل قوات الأمن ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 260 شخص وإصابة المئات.

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