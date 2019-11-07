اللواء خلف: اعتقلنا يوم أمس العديد من الأشخاص ممن قطعوا الطرق والجسور في بغداد

2019/11/07 | 12:30

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الخميس (7 تشرين الثاني 2019)،...





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