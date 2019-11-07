قائد عمليات بغداد: العاصمة لم تشهد اليوم اي قطوعات تعرقل انسابية حركة المواطنين

2019/11/07 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات بغدادالفريق الركن قيس المحمداوي ، اليوم الخميس، ان العاصمة بغداد لم تشهد اليوم اي قطوعات تعرقل انسابية حركة تنقل المواطنين.

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