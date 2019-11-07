2019/11/07 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم "يزهر النخيل في مملكة أفنان تتحجب الأشجار بلون العلمالبداية ما نفعل ليس ما فعلناالديانة ما نكتب ليس ما كتبناالحضارة فستان امرأةالحضارة ما نصنع لا ما نرضعألحان الحاضر عبر المستقبلألوان الماضي تنانير الصبايا أرداف الحاضر مشاريع المستقبل لم أكن أعلم أن السهولة أصعب من الصعوبة سهولة الطرح لا سيولة العرضفي كنفها مات أفلاطون وبين كتبها سطور من تحبونأل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - مراسيم ملكية 21) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - مراسيم ملكية 21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).