فلاح أمين الرهيمي - أين الحقيقة ؟

2019/11/07 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي تناقلت وسائل الإعلام المرئية تحذيرات وأقوال من قبل جمعيات إنسانية عراقية ودولية ومن مؤسسات حكومية ...منظمة حقوق الإنسان العراقية اتهمت رئيس الوزراء بإطلاق الرصاص على المتظاهرين واستعمال العنف المفرط ضدهم وحذر البابا من كنيسته في روما من استعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين والاستجابة إلى مطاليبهم وحذرت جمعية حقوق الإنسان الدولية الحكومة العراقية من استعمال عبوات الغاز المسيل للدموع المحرمة دولياً ل......

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