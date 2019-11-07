رفع حظر التجوال عن أبي صيدا بعد أسبوعين من فرضه بسبب اغتيالات دامية

2019/11/07 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:أفاد مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى، اليوم الخميس، برفع حظر التجوال عن ناحية أبي صيدا بعد أسبوعين على رفعه بسبب موجة إغتيالات دامية طالت شخصيات بارزة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إنه"تن رفع حظر التجوال عن ناحية أبي صيدا شمال شرقي محافظة ديالى، بعد فرضه يوم 24 من شهر تشرين الأول المنصرم عقب سلسلة اغتيالات طالت شخصيات مهمة أبرزها مدير الناحية حارث الربيعي ورئيس المجلس المحلي سعد الصريوي".

وأضاف أن"الحياة في ناحية أبي صيدا عادت الى طبيعتها في الوقت الراهن، مع وجود حذر بين المواطنين من تفجّر الأوضاع والتوترات مجددا".

وأشار الى أن"وجهاء أبي صيدا قدمت وعودا بتقديم المشتبه بهم الى الجهات المعنية خلال فترة لاتتجاوز الـ5، من أجل تهدئة الأوضاع وعودة الإستقرار الى مناطق الناحية".

وشهدت ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى توترات أمنية حادة على خلفية اغتيال مدير الناحية ورئيس المجلس المحلي وأشخاص آخرين".

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