كتلة صادقون تطالب بتغيير النظام السياسي من برلماني الى شبه رئاسي

2019/11/07 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب رئيس كتلة صادقون النيابية عدنان فيحان، اليوم الخميس، بتغيير شكل النظام السياسي من برلماني الى شبه رئاسي.

وقال فيحان في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة نواب الكتلة حضرته "الغد برس"، ان "نؤيد هذه التظاهرات السلمية واستمرارها السبيل الانجح لتحقيق المطالب"، مبيناً انه لابد من التعديلات الدستورية وإجراءات إصلاحية تنفيذية تشريعية و ضرورة تغيير شكل النظام السياسي من برلماني الى شبه رئاسي".

واضاف ان "لابد من حل المفوضية الحالية للانتخابات وتشكيل أخرى جديدة وتعديل قانون الانتخابات"، داعياً الى الغاء مجالس المحافظات والبلدية وانتخاب المحافظ مباشرة.

وطالب فيحان بتفعيل المادة 18 الدستورية الخاصة بعدم تولي مزدوجي الجنسية المناصب الرفيعة.

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