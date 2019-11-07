نائب كردي يحذر من العودة إلى المركزية

2019/11/07 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، الخميس، من مغبة العودة إلى المركزية، معتبراً أنها ستعيد إنتاج الأزمات.

وقال الكيكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك توجهاً مخيفاً جدا نحو موضوع إلغاء مبدأ مهم بالدستور وهو مبدأ اللا مركزية"، مبيناً أن "علينا التفريق بين موضوع أداء المجالس وبين وجودها لأن الوجود لها مهم في تعزيز القيم الديمقراطية وإفساح المجال للشباب والتمثيل المحلي".

وأضاف الكيكي، أن "ما يجري الآن هو ترك جميع المشاكل والتركيز على أن مجالس المحافظات هي الأساس بالمشاكل"، لافتاً إلى أن "جميع مؤسسات الدولة تتحمل جزءاً من المشاكل، ونحن لا ننكر وجود أخطاء فيها لكننا علينا التفريق بين الأداء والوجود".وتابع، أن "البرلمان وقبل عدة أشهر شرع قانوناً مدد عمل تلك المجالس إلى الأول من آذار المقبل، بالتالي فلا يمكن إلغاؤها بقرار برلماني"، مشدداً على "أهمية عدم المساس بمبدأ اللا مركزية كونه مهماً جداً في تطور البلد والتمثيل المحلي ومن الممكن تطوير وتقويم الأداء وليس الإلغاء، لأننا نتخوف من التوجه إلى المركزية المقيتة والتي سوف تعيد إنتاج الأزمات".





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