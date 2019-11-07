2019/11/07 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تحقيق نزاهة البصرة تصدر أمر قبض بحق محافظ البصرة السابق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة تحقيق نزاهة البصرة تصدر أمر قبض بحق محافظ البصرة السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).