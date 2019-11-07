صدور اوامر الخميس باعتقال محتجين يقطعون طرقا حيوية : كر و فر في ام قصر .. و ساعات ترقب قبل تظاهرات الجمعة

2019/11/07 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : أعلن عبد الكريم خلف، المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، صدور أوامر من الأخير باعتقال من يقطعون الطرق في بغداد والمحافظات.وأضاف أن “الأوامر تتضمن اعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق وإحالتهم إلى القضاء”.ونقلت قناة “العراقية” الممولة من الدولة عن خلف قوله، إن “أوامر صدرت إلى […]

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