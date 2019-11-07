2019/11/07 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوقع مذكرات تفاهم إعفاء للفيزا مع 3 دول) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوقع مذكرات تفاهم إعفاء للفيزا مع 3 دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).