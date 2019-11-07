مكتب الحلبوسي يعلن جاهزية البرلمان لاستقبال التعديلات الدستورية

2019/11/07 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلن مكتب، رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، جاهزية مجلس النواب التامة لتلقي المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية واستقبال المختصين من الجهات المشاركة لغرض الإسراع بإنجاز اعمال لجنة التعديلات الدستورية.

وذكر مكتاب الحلبوسي في بيان له، أن “رئيس البرلمان وجه كتابا الى رئيس الجمهورية برهم صالح تضمن الإشارة الى قيام مجلس النواب بتشكيل الجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية بموجب المادة 142 من الدستور، داعيا الى اعلام اللجنة بالمقترحات لتضمينها نقاشات المجلس والنظر فيها عند المضي في مقترحات التعديلات الدستورية وارسال اللجان المختصة بهذا الشأن”.

وأضاف، “كما ارسل السيد رئيس مجلس النواب كتابا الى السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء لرفد اللجنة المشكلة بالمقترحات وارسال ممثلين عن مجلس الوزراء في جلسات المناقشة”.

وأشار البيان إلى أن ” الحلبوسي دعا في كتاب موجه الى السيدين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا الى تقديم المقترحات لتضمينها في نقاشات المجلس والنظر فيها عند المضي في التعديلات الدستورية وارسال ممثلين عن المجلس والمحكمة في جلسات المناقشة”.

وأوضح أن ” رئيس المجلس طالب في كتاب موجه الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لغرض تزويد المجلس بأسماء الأساتذة المختصين في القانون الدستوري ( حامل لقب أستاذ) في كافة الجامعات العراقية للاستفادة من خبراتهم واستشاراتهم لانضاج التعديلات التي سيتم مناقشتها”.

وأكد بيان مكتب الحلبوسي أن ” رئيس مجلس النواب وجه كتابا الى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يتضمن الدعوة لحضور من يمثل البعثة في نقاشات لجنة التعديلات الدستورية وابداء المشورة وتقديم الاسناد لعمل اللجنة”.

وحث رئيس مجلس النواب في كتاب موجه الى النقابات والاتحادات كافة ومنظمات المجتمع المدني على حضور ممثل عن كل نقابة واتحاد ومنظمة من منظمات المجتمع المدني للمشاركة في اجتماعات اللجنة لأبداء الراي والملاحظات الضرورية التي تساهم بمشاركة الشرائح المختلفة بما يعكس تطلعاتهم في وثيقة التعديلات الدستورية.

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