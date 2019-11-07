مسلحون يغتالون ناشطا في ميسان

2019/11/07 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ميسان

اغتال مسلحون مجهولون الخميس ، الناشط المدني امجد الدهمات،وهو احد ابرز النشطاء الداعين الى التظاهر في ميسان لاصلاح النظام السياسي في البلاد .

وقل يومين،دعا الدهمات عبر صفحته في فيسبوك للحفاظ على سلمية التظاهرات.



وقال أن مساندة المطالب المشروعة لا تعني تعطيل الدوائر الخدمية.

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