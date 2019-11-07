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الطلبة يؤدون تحية الخميس للعلم العراقي وسط التحرير ..(صورة)


الطلبة يؤدون تحية الخميس للعلم العراقي وسط التحرير ..(صورة)
2019/11/07 | 12:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس / يغداد ادى الطلبة تحية العلم اليوم  الخميس في ساحة التحرير بعد وضع سارية رفع عليها وسط ساحة التحرير  .

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