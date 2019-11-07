تحقيق نزاهة بابل تصدر امرا بالقبض ومنع سفر احد اعضاء مجلس النواب‎ ‎

2019/11/07 | 13:01

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بغداد اليوم- بابل

اصدرت محكمة التحقيق النزاهة في بابل، الخميس (06 تشرين الثاني 2019)، امرا بالقبض على احد اعضاء مجلس النواب مـع قرار بمنع سفره اثر قضية فساد‎ .



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وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " المحكمة اصدرت امـرا بالقبض على عضو مجلس النواب ومحافظ بابل ‏السابق استنادا الى احكام المـادة ( 340) من قانون العقوبات عن جريمة انشاء مطبعة وهمية ".‏

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الخميس (7 تشرين الثاني 2019)، عن اعتقال عدد من المتظاهرين، الذين قاموا بإغلاق الشوارع والجسور في بغداد.

وقال خلف في تصريح صحفي، إن "القوات الأمنية اعتق

بغداد اليوم- بغداد

اعلن السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، الخميس 07 تشرين الثاني 2019، عن جاهزية المجلس التام لتلقي المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية واستقبال المختصين من الجهات المشاركة لغرض الإسراع بإنجاز اعمال لجنة التعديلات

بغداد اليوم- ميسان

أفاد مصدر أمني، الخميس (7 تشرين الثاني 2019)، باغتيال الناشط المدني، أمجد الدهمات، الذي عرف بأنه أبرز وجوه التظاهرات في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة مسلحة اغتالت الناشط أمجد الدهما

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