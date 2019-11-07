2019/11/07 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة كربلاء تنفي ما اشيع بشأن القاء القبض على الصرخي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/07 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تنفي ما اشيع بشأن القاء القبض على الصرخي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تنفي ما اشيع بشأن القاء القبض على الصرخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).