صحيفة مقربة من حزب الله تتهم برهم صالح ” بالتامر ضد عبد المهدي و ركوب موجة التظاهرات “

2019/11/07 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اتهمت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله، الأربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بالعمل على اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، و عزت الصحيفة تحركات صالح تلك إلى “حسابات سياسية صرفة، مرتكزة على التنسيق مع الجانب الأميركي ودول خليجية.وتاتي الاتهامات هذه بعد ايام من تصريحات ادلى بها رئيس حركة العصائب قيس […]

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