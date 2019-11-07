صدور أمر استقدامٍ بحق النائب الأول لمحافظ المثنى بتهمة الابتزاز

2019/11/07 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمحافظ المثنى؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (318) من قانون العقوبات العراقيِّ.

ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمحافظ المثنى؛ صدر استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقيِّ عن تهمة الابتزاز في قضية إحالة (مشروع تبليط شوارع قضاء الرميثة).

وكانت محكمة النزاهة في المثنى قد أصدرت أوامر استقدام بحق مسؤولين محليين في المحافظة على خلفية تهم في قضايا حققت فيها هيئة النزاهة وأحالتها إلى القضاء، منها إصدار أمر استقدام بحق النائب الثاني لمحافظ المثنى وكلٍّ من عضو مجلس محافظة ومدير عام استثمار المثنى، ومدير النافذة الواحدة في استثمار المحافظة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (319) عن موضوع تغيير إجازة استثمارية.

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