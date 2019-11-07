صدور أمر قبض بحق محافظ البصرة السابق بتهم فساد

2019/11/07 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:

أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الخميس، أمر ألقاء قبض بحق محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين في ديوان المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "أمر إلقاء القبض صدر على وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في ايفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014".

وأضاف أنه "أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة وصرفت مبالغ مالية عن هذه الايفادات سببت هدرا بالمال العام".

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