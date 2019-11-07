2019/11/07 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت محكمة التحقيق النزاهة في بابل، اليوم الخميس، امرا بالقبض على احد اعضاء مجلس النواب مـع قرار بمنع سفره اثر قضية فساد.‎ ‎

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت "الغد برس"، ان "المحكمة اصدرت امـــــرا بالقبض على عضو مجلس النواب ومحافظ بابل ‏السابق استنادا الى احكام المادة ( 340) من قانون العقوبات عن جريمة انشاء مطبعة وهمية".‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور أمر قبض بحق نائب كان محافظاً لبابل بقضية فساد‎) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور أمر قبض بحق نائب كان محافظاً لبابل بقضية فساد‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).