عباس علي العلي - أساسيات الدستور العراقي ثالثا _الصيغة الأتحادية

2019/11/07 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي ثالثا_ الصيغة الأتحاديمفهوم الأتحادية الوارد في الكثير من مواد الدستور ووصفه العراق بالدولة الأتحادية كما ورد مثلا في المادة (1) (جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق)، قد جاء إنسجاما مع ما جاء بديباجة الدستور، حيث ورد فيها (نحنُ شَعْب العراقِ الذي آلى على نَفْسهِ بكلِ مُكَونِاتهِ وأطْي......

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