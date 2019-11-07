بلقيس حميد حسن - المطالبة بحلّ الأحزاب والتيارات والكتل.

2019/11/07 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بلقيس_حميد_حسن يقوم الشعبان العراقي واللبناني بثورة عارمة كلّ في بلده، ثورة من أجل الحق والوطن، من أجل المظلومين، والمقهورين، والمهمشين من كل فئات الشعب وطبقاته ، ثورة من انتهى صبره على الفساد والمحسوبيات وتلاعب الأحزاب والطوائف والتيارات والكتل وارتباطاتها بجهات خارجية تقسّم الوطن، وتفتّت طاقاته وتبدد ثرواته لتذهب الى البنوك الخارجية أو تكون سلاحا لموتهم واقتتالهم فكل ما أقوله في هذا المقال عن العراق يسري على ل......

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