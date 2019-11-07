عباس علي العلي - أساسيات الدستور العراقي ثانيا _التعددية الديمقراطية

2019/11/07 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي أساسيات الدستورثانيا_ التعددية الديمقراطيةبعد 2003 لم يستمع الأمريكان تحت ضغط عوامل التغلب ولا أقول الأنتصار فالمحتل مهما كانت نتيجة احتلاله لا يمكن أن يسمي ذلك انتصارا خاصة في غياب توازن في القوة والقدرة في المواجهة، كان العراق قبل هذا التاريخ مجرد كيان مهيأ بكل قوة أن ينهار في أي لحظة، المهم أن القادة العسكرية الذين يتعاملون بمنطق الميدان الحربي بحاجة للمدني العراقي كي يتولى الإدارة ......

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