2019/11/07 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجددا.. انقطاع خدمة الانترنت في العراق بعد عودته ثلاث ساعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/07 | 13:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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