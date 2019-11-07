صدور أمر استقدامٍ بحق النائب الأول لمحافظ المثنى

2019/11/07 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أفصحت الهيأة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمحافظ المثنى؛ استناداً إلى أحكام المادَّة {318} من قانون العقوبات العراقيِّ.

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