2019/11/07 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الان انقطاع خدمة الإنترنت في اغلب المناطق وكالة خطوة برس.

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