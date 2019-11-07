نقابة المعلمين تقرر الغاء الاضراب العام عن الدوام وتعلن مباشرة الدوام من يوم الاحد المقبل

2019/11/07 | 13:32

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، الخميس (07 تشرين الثاني 2019)، الغاء الاضراب العام عن الدوام في جميع مدارس البلاد.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر الغاء الاضراب العام عن الدوام في جميع المدارس، والمباشرة بالدوام الرسمي ابتداءً من يوم الاحد المقبل".

يتبع.........

بغداد اليوم- بابل

اصدرت محكمة التحقيق النزاهة في بابل، الخميس (06 تشرين الثاني 2019)، امرا بالقبض على احد اعضاء مجلس النواب مـع قرار بمنع سفره اثر قضية فساد‎ .



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وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " المحكمة اصد

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الخميس (7 تشرين الثاني 2019)، عن اعتقال عدد من المتظاهرين، الذين قاموا بإغلاق الشوارع والجسور في بغداد.

وقال خلف في تصريح صحفي، إن "القوات الأمنية اعتق

بغداد اليوم- بغداد

اعلن السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، الخميس 07 تشرين الثاني 2019، عن جاهزية المجلس التام لتلقي المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية واستقبال المختصين من الجهات المشاركة لغرض الإسراع بإنجاز اعمال لجنة التعديلات

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