2019/11/07 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب صبري يوسف:مَنْ أنتِ، كيف تلخِّصين أسماء غريب، الطّفلة، الشّابة، الأديبة، الشَّاعرة، المترجمة، النّاقدة، المفكِّرة، التّشكيليّة، مبدعة في فضاء مفتوح على كلِّ ما هو رهيف وتصبُّ في مروج السَّلام بأبهى صوره وتجلِّياته؟*د.أسماء غريب:أسماء إنسانة بسيطة جدّاً، وصبورة جدّاً جدّاً.لا أحبّ الظّلم أبداً.وأبتعد تماماً عن كلّ شيء يُمكنه أن يجلب لي الحزن أو التّعاسة.اختياراتي في الحياة أقوم ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أسماء غريب - (26) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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