للمرة الثالثة.. السعودية تسلم العراق ممتلكات ثقافية

2019/11/07 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تسلّم سفير جمهوريّة العراق لدى الرياض قحطان طه خلف مجموعة من الوثائق التاريخيّة التي عثرت عليها السلطات السعوديّة، وتعود إلى دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة العراقـيّة.

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