2019/11/07 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت الهيأة عن صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي، استناداً إلى أحكام القرار {(160 لسنة 1983}.

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