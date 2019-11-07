القوات الامنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق متظاهرين في شارع الرشد

2019/11/07 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أفادت وسائل اعلام، اليوم الخميس، بوقوع صدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

وذكر موقع “RT”، أن “القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في شارع الرشيد أثناء محاولة المتظاهرين إزالة الحواجز الكونكريتية التي تغلق الشارع”.

واجتاحت موجة الاحتجاجات منذ مطلع تشرين الاول الماضي العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، حيث يبدي المتظاهرون غضبهم إزاء الفساد الحكومي مطالبين بضمان “حقوق المواطنين المشروعة”، وإقالة الحكومة الحالية.

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