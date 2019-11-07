السعودية تسلم العراق مجموعة من الوثائق التاريخية

2019/11/07 | 14:03

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقي، الخميس (07 تشرين الثاني 2019)، تسلم سفير جمهورية العراق لدى الريا، قحطان طه خلف مجموعة من الوثائق التاريخية، التي عثرت عليها السلطات السعودية، وتعود إلى دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة العراقـية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هذه المبادرة تدل على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين بغداد والرياض"، مبينا أن "العراق يُجدد رغبته في تطوير التعاون الثقافي مع المملكة عبر تنظيم معارض للتراث التاريخي في كلا البلدين، والتعاون الآثاري في التنقيب، والبحث، وتطوير الكواد"ر.من جهته قال نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لشؤون الآثار والمتاحف الوطنية السعودية، رستم بن مقبول الكبيسي، إن "المملكة تلتزم باحترام حُقوق الدول باستعادة تراثها الثقافي".

ولفت البيان إلى أن "الوثائق تتضمن 250 ورقة تعود إلى مطلع عام 1940 تمتلكها دار الكتب والوثائق العراقية".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، الخميس (07 تشرين الثاني 2019)، الغاء الاضراب العام عن الدوام في جميع مدارس البلاد.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر الغاء الاضراب العام عن الدوام في جميع المدارس، والمب

بغداد اليوم- بابل

اصدرت محكمة التحقيق النزاهة في بابل، الخميس (06 تشرين الثاني 2019)، امرا بالقبض على احد اعضاء مجلس النواب مـع قرار بمنع سفره اثر قضية فساد‎ .



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وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " المحكمة اصد

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الخميس (7 تشرين الثاني 2019)، عن اعتقال عدد من المتظاهرين، الذين قاموا بإغلاق الشوارع والجسور في بغداد.

وقال خلف في تصريح صحفي، إن "القوات الأمنية اعتق

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