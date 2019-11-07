مروان عبد الرزاق - رواية «موت صغير»: ابن عربي بين ترحال الحبّ والعقاب وغياب التصوّف

2019/11/07 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مروان_عبد_الرزاق الشيخ الأكبر، وسلطان العارفين، محيي الدين بن عربي 1164-1240، في سطور الروائي السعودي محمد حسن علوان في روايته «موت صغير»، التي حازت البوكر في 2017، نظراً للغتها المحبوكة والسهلة، ولاختيارها موضوعاً تاريخياً فريداً، وهو حياة الفيلسوف الصوفي الإنسان ابن عربي، رغم الجدل الكبير حوله بين أتباعه والداعين لتكفيره مثل ابن تيمية، وابن خلدون، والوهابية، وكل حاملي الفكر التوحيدي.وقد أراد الروائي أن ينزع ......

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