2019/11/07 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: مقتل ٤ متظاهرين في بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رويترز: مقتل ٤ متظاهرين في بغداد
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رويترز: مقتل ٤ متظاهرين في بغداد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: مقتل ٤ متظاهرين في بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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