2019/11/07 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة خاصة- الحل العراق تسعى فرنسا لترك مصير مقاتلي تنظيم داعش من الأوروبيين إلى #السلطات_العراقية تقرر كما تشاء بشأنهم، في محاولةٍ منها للحفاظ على الجهاديين من الأوروبيين، والفرنسيين منهم على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا ترسم خطةً لمحاكمة المقاتلين الأجانب في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا ترسم خطةً لمحاكمة المقاتلين الأجانب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).