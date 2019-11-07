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رويترز: مقتل 4 متظاهرين بالرصاص الحي أثناء تفريق تظاهرة في بغداد


رويترز: مقتل 4 متظاهرين بالرصاص الحي أثناء تفريق تظاهرة في بغداد
2019/11/07 | 14:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغداد   

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