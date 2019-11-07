انباء عن استشهاد 4 متظاهرين بنيران الذخبرة الحية للقوات الامنية

2019/11/07 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ذكرت انباء صحفية، اليوم الخميس، عن استشهاد 4 متظاهرين بنيران الذخبرة الحية للقوات الامنية في بغداد.

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