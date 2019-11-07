فاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع للمرة الأولى في 5 أشهر

2019/11/07 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة {فاو}، اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للمرة الأولى في خمسة أشهر في أكتوبر تشرين الأول، بدعم من قفزات في أسعار السكر والحبوب.

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