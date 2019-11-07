رئيس الوزراء يبحث الالتزامات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 لتنفيذ البرنامج الحكومي

2019/11/07 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على ضرورة اضافة الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ مطالب المتظاهرين ضمن موازنة عام الفين وعشرين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا لمناقشة موازنة العام القادم، إذ أشار البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أن إعداد موازنة الفين وعشرين سيكون في ضوء المفاهيم والأسس الجديدة التي طرحت في البرنامج الحكومي، واضافة الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ حزم الإصلاحات التي قدمتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين.

وأوضح البيان أن عبد المهدي بحث إجراء إصلاحات مهمة في ترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات وخفض العجز وبدء عملية التحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء.

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