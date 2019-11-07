مظلوم كوباني يكشف مضمون محادثاته مع الروس ويدعو بارزاني لأمر

2019/11/07 | 14:30

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اربيل (كوردستان 24)- كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني مضمون حوارات مع روسيا داعيا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني للعب دور في وحدة الصف الكوردي.

وجاء حديث كوباني في مقابلة حصرية لكوردستان 24 ستبث بشكل كامل مساء اليوم الخميس.

وقال كوباني "قوات حرس الحدود السورية انتشرت في مناطق كثيرة وستنتشر في المناطق الباقية تباعا".

وتابع "اتفقنا مع الروس على نقطتين اساسيتين وهما ان مناطقنا لن تبقى بدون قوات عسكرية تحميها ولن تبقى بدون ادارة تدير شؤونها".

وعن الوضع الكوردي شدد كوباني الى ضرورة وحدة الصف الكوردي في روج افا داعيا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الى لعب دوره في هذا التقارب.

وقال كوباني "علاقاتنا مع اقليم كوردستان جيدة سواء مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني والمسؤولين الاخرين".

وتابع " الرئيس مسعود بارزاني يقع على عاتقه دور كبير في وحدة الصف الكوردي ودفع الاحزاب للتقارب".

تحرير سوار احمد

اجرى اللقاء اكرم صالح

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