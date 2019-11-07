رويتز: مقتل 4 واصابة 35 بتفريق احتجاج برصاص حي ببغداد

2019/11/07 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت الشرطة ومصادر بمستشفى أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد يوم الخميس بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة.وبحسب رويترز، فأن الاشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء.

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